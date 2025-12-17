Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:45, 17 декабря 2025Экономика

Москвичам предрекли возвращение морозов

Синоптик Тишковец: Снег и морозы накроют Москву в предновогоднюю неделю
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Перед празднованием Нового года столица России окажется во власти снега и морозной погоды. Об этом рассказал журналистам РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как говорят данные предварительного прогноза, в Москву придут морозы, а снег начнет прибавляться в предновогоднюю неделю, с 23-24 декабря, уточнил Тишковец.

Помимо прочего, январь также обещает москвичам холода. Как сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, к январю морозная погода неизбежно придет в столичный регион. Впрочем, вероятность сильных заморозков все равно остается достаточно небольшой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    В Германии призвали не ждать от Трампа масштабных решений по Украине

    «Перегнул палку». Мерц пытается сделать Германию вновь великой. Что мешает ему достичь лидерства в ЕС и мире?

    Масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию оценили

    В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

    Союзник США закупился российскими зерновыми

    В Турции раскрыли причину раскола в ЕС

    В России порассуждали о «крыше» Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok