Москвичам рассказали о погоде в январе

Синоптик Позднякова: В январе на Москву и область обрушатся морозы

Январь обещает быть морозным для москвичей. Об этом телеканалу «360» заявила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, к январю морозная погода неизбежно придет в столичный регион. Об этом говорят не только предварительные прогнозы, но и традиционный характер погоды. «То, что в январе морозы будут, — точно, потому что это самый холодный месяц года», — пояснила Позднякова.

Назвать определенное количество морозных и оттепельных дней она не берется. Вероятность особо сильных морозов низка — как напоминает Позднякова, ниже минус 25 градусов температура в Москве и Подмосковье в последние годы не опускалась.

К этому времени, как добавила метеоролог, в Москве и области образуется снежный покров. Он сформируется за счет сильных снегопадов — интенсивные осадки с 23 по 26 декабря в столичном регионе прогнозирует синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.