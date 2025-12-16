Москвичам пообещали сильные снегопады

Синоптик Ильин: Интенсивные снегопады ожидаются с 23 по 26 декабря

Москву наконец заметет снегом. Когда ждать сильных осадков, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, новая волна похолодания наступит в столичном регионе в середине третьей декады декабря. В дневные часы столбики термометров будут держаться между нулевой отметкой и минус 5 градусами, а ночью подморозит до минус 8 градусов. С 23 по 26 декабря Ильин обещает снегопады, по его словам, они будут довольно интенсивными и к новогодним праздникам успеют образовать хороший снежный покров. Как отмечает специалист, похолодание охватит и канун Нового года. К этому времени в Москве сформируется устойчивый снежный покров, заверил синоптик.

В ночь с 31 декабря на 1 января Ильин ожидает около нуля-минус 5 градусов. При этом он допускает, что в праздник может похолодать до минус 8 градусов. Снежный циклонический вихрь в канун Нового года прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.