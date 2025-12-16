Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:35, 16 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали сильные снегопады

Синоптик Ильин: Интенсивные снегопады ожидаются с 23 по 26 декабря
Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москву наконец заметет снегом. Когда ждать сильных осадков, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, новая волна похолодания наступит в столичном регионе в середине третьей декады декабря. В дневные часы столбики термометров будут держаться между нулевой отметкой и минус 5 градусами, а ночью подморозит до минус 8 градусов. С 23 по 26 декабря Ильин обещает снегопады, по его словам, они будут довольно интенсивными и к новогодним праздникам успеют образовать хороший снежный покров. Как отмечает специалист, похолодание охватит и канун Нового года. К этому времени в Москве сформируется устойчивый снежный покров, заверил синоптик.

В ночь с 31 декабря на 1 января Ильин ожидает около нуля-минус 5 градусов. При этом он допускает, что в праздник может похолодать до минус 8 градусов. Снежный циклонический вихрь в канун Нового года прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok