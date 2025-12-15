Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 15 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали снежный вихрь под Новый год

Синоптик Тишковец: К Новому году в Москву прорвется снежный циклонический вихрь
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Под Новый год в Москве могут появиться сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно первым прогнозам синоптика, в последние дни декабря в столицу может прорваться циклонический вихрь, который принесет с собой снег. Это, по словам Тишковца, случится в самый канун Нового года. Тогда же, как допускает метеоролог, в столичном регионе наступят мягкие морозы. До этого же времени Тишковец не рассчитывает увидеть Москву заснеженной.

Выпавший недавно снег, как он убежден, вскоре подтает, хоть и не исчезнет полностью. С вечера вторника, 16 декабря, в Москве и Подмосковье наступит потепление, возобновятся дожди. Температура поднимется выше нуля и уже к среде-четвергу, 17-18 декабря, достигнет плюс 4 градусов. Выше нуля столбики термометров будут держаться и в выходные.

При этом минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ в ночь на 15 декабря достигла 8,2 градуса ниже нуля, а в подмосковных Черустях зафиксировали минус 11,8 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok