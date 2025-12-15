Москвичам пообещали снежный вихрь под Новый год

Синоптик Тишковец: К Новому году в Москву прорвется снежный циклонический вихрь

Под Новый год в Москве могут появиться сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно первым прогнозам синоптика, в последние дни декабря в столицу может прорваться циклонический вихрь, который принесет с собой снег. Это, по словам Тишковца, случится в самый канун Нового года. Тогда же, как допускает метеоролог, в столичном регионе наступят мягкие морозы. До этого же времени Тишковец не рассчитывает увидеть Москву заснеженной.

Выпавший недавно снег, как он убежден, вскоре подтает, хоть и не исчезнет полностью. С вечера вторника, 16 декабря, в Москве и Подмосковье наступит потепление, возобновятся дожди. Температура поднимется выше нуля и уже к среде-четвергу, 17-18 декабря, достигнет плюс 4 градусов. Выше нуля столбики термометров будут держаться и в выходные.

При этом минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ в ночь на 15 декабря достигла 8,2 градуса ниже нуля, а в подмосковных Черустях зафиксировали минус 11,8 градуса.