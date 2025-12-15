Реклама

Экономика
09:08, 15 декабря 2025Экономика

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

Синоптик Тишковец: Ночь на 15 декабря стала самой морозной с начала декабря
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москвичи застали самую холодную ночь с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно данным синоптика, минимальная температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ в ночь на понедельник, 15 декабря, достигла 8,2 градуса ниже нуля. На метеостанции в Тушино был зарегистрирован еще более низкий показатель — минус 9,3 градуса, в Бутово метеорологи зафиксировали минус 9,4 градуса. На Балчуге температурный минимум составил минус 7,8 градуса. По словам Тишковца, такие показатели вполне соответствуют климатической норме декабря.

В Московской области подморозило еще сильнее. В городах Талдом, Клин, Дмитров, Серпухов, Железнодорожный, Кашира, Сергиев Посад, Солнечногорск, Воскресенск, поселке Шаховская, деревне Луговая было зафиксировано минус 10 градусов, отметил специалист. Самый же низкий показатель традиционно демонстрируют Черусти — там температура упала до минус 11,8 градуса.

Под утро в Москве потеплело до минус 7,8 градуса. Небо заволокло высококучевыми облаками. Температурное давление составляет 748 миллиметров ртутного столба, влажность находится на уровне 87 процентов. По мере приближения теплого фронта в течение дня, как ожидается, в западных районах может пройти небольшой снег, столбики термометров поднимутся до минус 3-6 градусов. Такая температура, как подчеркнул Тишковец, все еще укладывается в норму декабря. Снежный покров, по прогнозам метеоролога, таять не будет и останется на уровне трех сантиметров.

Наступившее в столице похолодание вскоре вновь сменится очередным залпом тепла. Потепление ожидается во вторник, 16 декабря — днем воздух прогреется до плюс трех градусов.

