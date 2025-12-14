Названа дата потепления в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что потепление придет в Москву с 16 декабря

Потепление придет в Москву со вторника, 16 декабря. Эту дату назвал российский синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

По словам Тишковца, в ночь на вторник температура воздуха в регионе составит от минус семи до минус четырех, а днем воздух прогреется до плюс трех градусов.

«Станет пасмурно, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от минус двух до плюс трех», — заявил он.

Также плюсовая температура ожидается в Москве в выходные — с 20 по 21 декабря.

