Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 14 декабря 2025Экономика

Названа дата потепления в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что потепление придет в Москву с 16 декабря
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Потепление придет в Москву со вторника, 16 декабря. Эту дату назвал российский синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

По словам Тишковца, в ночь на вторник температура воздуха в регионе составит от минус семи до минус четырех, а днем воздух прогреется до плюс трех градусов.

«Станет пасмурно, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от минус двух до плюс трех», — заявил он.

Также плюсовая температура ожидается в Москве в выходные — с 20 по 21 декабря.

Ранее синоптики оценили вероятность выпадения снега в Новый год в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией

    Британского премьера призвали удалить пост в соцсети после стрельбы в Сиднее

    Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

    Кипр решил упростить оформление виз для россиян

    Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили об СВО

    Названа дата потепления в Москве

    Дубль украинского футболиста лишил россиянина 550 тысяч рублей

    Девушка вышла замуж за вытащившего ее из-под руин спасателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok