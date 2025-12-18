Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 18 декабря 2025Экономика

Снег покинул Москву

Синоптик Леус: Снежный покров продолжает исчезать из столичного региона
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Снежный покров продолжает исчезать с территории столичного региона, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве снежный покров отсутствует. В Подмосковье снег высотой 1 сантиметр отмечен только в Дмитрове, Коломне и Черустях. Снежный покров высотой 2 сантиметра наблюдается в Кашире.

При этом норма высоты снежного покрова в столице для 18 декабря составляет 15 сантиметров, напомнил синоптик.

В Москве снег смыло дождем в среду, 17 декабря. Синоптики предупредили, что теплый период в столице закончится к 25 декабря, когда столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. В этот период погода начнет соответствовать нормам декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok