Экономика
16:33, 17 декабря 2025Экономика

В Москве пропал снег

Синоптик Позднякова: Снежный покров в Москве полностью сошел
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На фоне потепления и моросящего дождя в Москве полностью пропал снег. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Тепло и моросящие осадки за сутки расправились со снежным покровом в Москве. (...) На ВДНХ снег к утру 17 декабря сошел», — отметила синоптик.

В области около двух сантиметров снега осталось только в Кашире и Коломне, подчеркнула специалист. Следующая порция снега может выпасть в Москве не ранее середины следующей недели, заключила Позднякова.

Ранее метеоролог предупредила жителей столицы о холодном вторжении. К четвергу, 25 декабря, столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 10 градусов. Погода начнет соответствовать нормам декабря. При этом значительных осадков Позднякова не ожидает.

