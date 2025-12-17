Реклама

Экономика
15:43, 17 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о холодном вторжении

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в Москве начнется вторжение холода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В начале следующей недели в Москве начнется похолодание. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, понедельник, 22 декабря, станет самым теплым днем на неделе. Затем ситуация поменяется. «Ветер сменится — и начнется вторжение холода», — рассказала Позднякова.

Ночью и днем ожидаются отрицательные температуры, к 25 декабря столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Погода будет соответствовать декабрю, однако средняя температура составит на 1,5-2 градуса выше нормы. При этом значительных осадков не будет.

Ранее Позднякова спрогнозировала, что в январе в Московском регионе ожидаются морозы.

