Наркотики и бомбу нашли у готовившего подрыв моста в российском городе

Силовые структуры
20:48, 18 декабря 2025

Готовивший подрыв моста в Уфе по заданию Украины получил 22 года колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан»

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил к 22 годам лишения свободы 31-летнего жителя Уфы, который готовил подрыв железнодорожного моста в городе по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Подсудимый признан виновным в подготовке диверсии, незаконном обороте взрывных устройств и наркотических веществ. Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы в колонии особого режима.

Суд установил, что житель Уфы осенью 2023 года вступил в группу, созданную ГУР для совершения диверсий на территории России. Он по заданию украинского куратора разведал обстановку у железнодорожного моста в Уфе и забрал тайников компоненты взрывного устройства и взрывчатки, которые принес домой. Мужчина получил инструкцию по сборке бомбы, после чего его задержали сотрудники ФСБ России. При обыске дома у него нашли наркотики.

На суде он частично признал вину лишь в хранения компонентов взрывчатого вещества.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего сотрудника СИЗО-1 управления ФСИН России по Воронежской области 33-летнего Артема Анохина, готовившего диверсию.

