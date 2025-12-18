Работавший в российском СИЗО водитель попал в тюрьму из-за бомбы

Водитель СИЗО в Воронеже Анохин сел на 20 лет за госизмену и подготовку диверсии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего сотрудника СИЗО-1 управления ФСИН России по Воронежской области 33-летнего Артема Анохина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона и предоставили видео.

Подсудимый признан виновным в госизмене, подготовке диверсии, участии в террористической деятельности, незаконном обороте взрывных устройств. Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме. Также его лишили специального звания прапорщика внутренней службы.

Суд установил, что Анохин, работавший в СИЗО водителем, в сентябре 2022 года вступил в конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. По заданию он изготовил бомбу и хранил ее дома вместе устройством, которое намеревался использовать для повреждения объекта транспортной инфраструктуры. Анохин также напечатал листовки с ложными угрозами безопасности граждан.

В январе 2025 года его задержали сотрудники ФСБ.

