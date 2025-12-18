Российского блогера обвинили в госизмене

В Екатеринбурге блогера Соколова обвинили в госизмене

В Екатеринбурге блогера Алексея Соколова обвинили в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

16 декабря к Соколову, а также к адвокату Роману Качанову и правозащитнице Ларисе Захаровой пришли с обысками. Их заподозрили в том, что под видом правозащиты в местах лишения свободы они осваивали грантовые деньги от Норвежского Хельсинкского комитета и Национального фонда в поддержку демократии (признаны нежелательными организациями в России).

Ранее сообщалось, что Захарову и Качанова отправили в СИЗО.