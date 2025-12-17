Российского блогера арестовали за освоение грантов иностранных организаций

В Екатеринбурге блогер Захарова оказалась под арестом из-за иностранных грантов

Екатеринбургского блогера и адвоката Ларису Захарову отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, Захарова осваивала гранты от признанных нежелательными на территории России иностранных организаций. Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении блогера до 15 февраля 2026 года, вместе с ней арестован и признанный в России иноагентом блогер Роман Качанов.

Следствие полагает, что денежные средства блогер получала от признанных нежелательными организациями в России норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). Деньги перечислялись россиянам под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы.

