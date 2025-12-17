Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 17 декабря 2025Силовые структуры

Российского блогера арестовали за освоение грантов иностранных организаций

В Екатеринбурге блогер Захарова оказалась под арестом из-за иностранных грантов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Екатеринбургского блогера и адвоката Ларису Захарову отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, Захарова осваивала гранты от признанных нежелательными на территории России иностранных организаций. Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении блогера до 15 февраля 2026 года, вместе с ней арестован и признанный в России иноагентом блогер Роман Качанов.

Следствие полагает, что денежные средства блогер получала от признанных нежелательными организациями в России норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). Деньги перечислялись россиянам под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег российский блогер Александра Митрошина подала гражданский иск с требованием взыскать с обманувших ее адвокатов 69 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Лувр продолжил работу на фоне забастовки рабочих

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok