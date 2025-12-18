Названы опасные последствия хранения «Оливье» вне холодильника

Эксперт по питанию Кузнецова: «Оливье» портится вне холодильника за два часа

При нахождении в температурной зоне выше +5°C в «Оливье» быстро развиваются микроорганизмы, что приводит к порче и риску отравления, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Ксения Кузнецова. Мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт предупредила, что с точки зрения пищевой безопасности, не существует безопасного срока хранения салата «Оливье» без холодильника. По ее словам, уже через 1–2 часа при комнатной температуре начинается активное размножение микрофлоры, в том числе потенциально патогенной. Жировая эмульсия в салате расслаивается, что ухудшает консистенцию и может способствовать развитию микроорганизмов, добавила она.

Влажные компоненты (картофель, овощи) быстро теряют свежесть, начинают закисать, создавая благоприятную среду для бактерий. Ксения Кузнецова Эксперт по питанию

«Когда хранение в холодильнике невозможно, срок нахождения в тепле должен быть минимальным — не более 2 часов. Если в комнате очень жарко, то срок хранения уменьшается, при этом салат лучше накрыть пищевой пленкой или крышкой. Признаки испорченности: кислый запах, жидкость на дне, изменение цвета ингредиентов. При их появлении продукт необходимо утилизировать», — посоветовала эксперт.

Кузнецова посоветовала хранить салат исключительно в холодильнике при температуре не выше +4°C, доставая его непосредственно перед подачей. По ее словам, нарушение правил хранения повышает риск пищевой токсикоинфекции, выражающийся симптомами тошноты, диареи и температуры.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о неожиданном свойстве селедки под шубой. По его словам, сочетание продуктов в этом салате положительно влияет на сосуды и сердце.