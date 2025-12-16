Реклама

19:28, 16 декабря 2025Забота о себе

Раскрыты неожиданные свойства селедки под шубой

Гастроэнтеролог Белоусов: Свекла и рыба положительно влияют на сердце и сосуды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Smile23 / Shutterstock / Fotodom

Селедка под шубой может быть полезна для здоровья, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Неожиданные свойства этого салата он раскрыл в беседе с «Известиями».

Врач объяснил, что комбинация свеклы и рыбы положительно влияет на сердце и сосуды. «Свекла стимулирует выработку окиси азота — природного расширителя сосудов, который помогает мягко снижать давление и уменьшает риск спазмов», — объяснил Белоусов и добавил, что этот овощ также полезен для пищеварения. Сельдь же содержит много омега-3 жирных кислот, который не менее полезны для сосудов.

Кроме того, в салате есть вареная морковь, содержащая витамин А, и лук, в котором много витамина С. В это блюдо также добавляют яйца — полноценный источник белка, который надолго насыщает и обеспечивает энергией.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

При этом врач обратил внимание на то, что это блюдо многие считают тяжелым. Однако врач заверил, что эта «тяжесть» вызвана не самими ингредиентами, а магазинным майонезом. Белоусов порекомендовал заменить его на сметану или домашний майонез. По словам гастроэнтеролога, это поможет сделать селедку под шубой полезным блюдом.

Ранее диетолог Алекс Семпере подчеркнул, что так называемые вредные продукты не нужно полностью исключать из рациона. По его словам, они не причинят никакого вреда здоровью, если ими не злоупотреблять.

