Раскрыты неожиданные свойства селедки под шубой

Гастроэнтеролог Белоусов: Свекла и рыба положительно влияют на сердце и сосуды

Селедка под шубой может быть полезна для здоровья, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Неожиданные свойства этого салата он раскрыл в беседе с «Известиями».

Врач объяснил, что комбинация свеклы и рыбы положительно влияет на сердце и сосуды. «Свекла стимулирует выработку окиси азота — природного расширителя сосудов, который помогает мягко снижать давление и уменьшает риск спазмов», — объяснил Белоусов и добавил, что этот овощ также полезен для пищеварения. Сельдь же содержит много омега-3 жирных кислот, который не менее полезны для сосудов.

Кроме того, в салате есть вареная морковь, содержащая витамин А, и лук, в котором много витамина С. В это блюдо также добавляют яйца — полноценный источник белка, который надолго насыщает и обеспечивает энергией.

При этом врач обратил внимание на то, что это блюдо многие считают тяжелым. Однако врач заверил, что эта «тяжесть» вызвана не самими ингредиентами, а магазинным майонезом. Белоусов порекомендовал заменить его на сметану или домашний майонез. По словам гастроэнтеролога, это поможет сделать селедку под шубой полезным блюдом.

