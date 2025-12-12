Реклама

Забота о себе
19:26, 12 декабря 2025

Диетолог раскрыл одно правило относительно вредной пищи

Диетолог Семпере: Вредную пищу можно употреблять изредка без каких-либо проблем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vasily Saenko / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Алекс Семпере заявил, что правильно питаться необходимо регулярно, но иногда все же можно позволить себе съесть вредную пищу. Одно правило, которое касается употребления не несущих пользы организму продуктов, он раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

«Вредную пищу можно употреблять изредка без каких-либо проблем. Настоящая проблема заключается в повторении. Съесть пончик или печенье — это не трагедия. Но если обычный перекус ребенка состоит из них, тогда возникает риск. Эти продукты не следует употреблять ежедневно», — заявил врач.

Однако из этого правила, по его словам, существует одно исключение — сладкие напитки. Их доктор запретил бы полностью. «Они являются постоянным источником сахара для многих людей. Они содержат большое количество калорий, которые не утоляют голод, а провоцируют чрезмерное потребление напитка, причем человек даже не осознает этого», — пояснил специалист.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила, что красная икра может представлять опасность для здоровья. Так, по ее утверждению, в этом продукте много соли, которая негативно сказывается на работе сердца.

