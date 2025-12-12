Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:38, 12 декабря 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасных свойствах красной икры

Диетолог Дианова: Безопасная порция икры для взрослого составляет 20-30 граммов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Икра способна навредить здоровью, если съесть ее слишком много. Об опасных свойствах этого продукта рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Безопасной порцией для взрослого человека без проблем со здоровьем считается 20-30 граммов икры или столовая ложка. «Если оценивать только белки, жиры, углеводы и калорийность, то фактически мы можем смело за обед съесть 100 граммов. Вопрос лишь в том, что этот продукт отличается от обычной красной рыбы», — напомнила врач.

Дело в том, что в икре слишком много соли. С этим надо быть особенно осторожными беременным женщинам. Людям с хроническими заболеваниями икру стоит резко ограничить или исключить совсем. Речь о пациентах с гипертонией, почечной недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью, подагрой, мочекаменной и желчнокаменной болезнью, циррозом печени и хроническим панкреатитом.

«Соли очень много, и поэтому это прямо может приводить к повышению артериального давления, задержке жидкости, отекам», — предупредила Дианова. Кроме того, икра содержит пурины, холестерин, тяжелые металлы, гистамины и консерванты (что может провоцировать аллергическую реакцию).

Чтобы снизить вред продукта, его можно разбавить — хлебом, ломтиками лимона, более пресными продуктами. А вот с алкоголем, жирными сырами и соусами сочетать икру категорически нельзя, отмечает диетолог.

Частое переедание икры может привести к ухудшению здоровья в долгосрочной перспективе: повысить риск атеросклероза, хроническую нагрузку на почки.

Ранее в Росстате назвали регионы России с самой дешевой красной икрой. В прошлом месяце средняя стоимость этого продукта достигла 9 тысяч 365 рублей за килограмм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Банк России подал в суд на Euroclear

    Орбан сделал заявление о голосовании по российским активам

    Раскрыты последствия размещения ракет США в Германии

    44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

    В Литве заявили об общенациональном объединении перед угрозой белорусских шаров

    Путин оценил работу ООН

    Долина заплакала на первом концерте после скандала с квартирой

    Минобороны России рассказало о воздушном разминировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok