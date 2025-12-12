Названы регионы России с самой дешевой красной икрой

Росстат: Самую дешевую красную икру в России продавали в Удмуртии и на Чукотке

В прошлом месяце средняя стоимость красной икры в России достигла 9 тысяч 365 рублей за килограмм. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Дешевле всего данный деликатес стоил в Удмуртии, где за него просили 6 тысяч 958 рублей. На Чукотке он стоил 7 тысяч 7 рублей.

Также оказалось, что меньше восьми тысяч рублей за килограмм красной икры платили в Якутии, Бурятии, Башкирии, Челябинской и Ивановской областях, а также на Алтае. В Москве и Новосибирской областях икра стоила почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 9,9 тысячи, Свердловской области — 9,5 тысячи, в Пермском крае — 9,1 тысячи, а в Татарстане — 8,1 тысячи.

Дороже всего этот продукт обходился в Мурманской области. Там килограмм икры стоил 11,4 тысячи рублей. Кроме того, больше 11 тысяч рублей за нее платили в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.

В начале декабря сообщалось, что красная икра в России подорожала на 63 процента. Если в январе-сентябре прошлого года она стоила 4116 рублей за килограмм, то в аналогичный период 2025 года стоимость поднялась до 6711 рублей.