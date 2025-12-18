Названы способы избежать простуд в праздники

Терапевт Уайли: Вакцинация и маска помогут не заболеть в сезон простуд

Чтобы избежать простуд в праздники, нужно следить за рационом и вспомнить о коронавирусных ограничениях, рассказала терапевт Сюзанна Уайли. Меры защиты от ОРВИ и гриппа она назвала в беседе с Metro.

Для поддержки иммунитета Уайли порекомендовала придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и белка. «Пейте много воды и других напитков, но, возможно, вам стоит умерить потребление алкоголя. Сейчас самое время для праздничных посиделок, но коктейль или бокал шампанского могут нарушить ваш сон, что, в свою очередь, может снизить иммунитет», — обратила внимание врач.

Наиболее эффективной мерой защиты от вирусов Уайли назвала вакцинацию от гриппа и коронавируса — прививки, по ее словам, значительно снижают риск протекания заболевания в тяжелой форме. Терапевт также напомнила о важной привычке, которую успели забыть после пандемии COVID-19, — ношении масок. При правильном использовании маски уменьшают распространение респираторных инфекций.

Маска, по ее словам, должна закрывать нос и рот без зазоров, а после прикосновения к ней нужно мыть руки. Также важно регулярно мыть руки или использовать спиртосодержащее дезинфицирующее средство для рук после прикосновения к поручням в транспорте и другим поверхностям общего пользования.

Ранее московское управление Роспотребнадзора оценило ситуацию с гриппом в столице как стабильную. По данным специалистов, эпидемические пороги не превышены.