Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с заболеваемостью гриппом в Москве

Эпидемиологическая ситуация с гриппом в Москве — стабильна, эпидемические пороги не превышены. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует о текущей эпидемиологической обстановке, связанной с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом», — говорится в сообщении.

Сезонный подъем заболеваемости в пресс-службе назвали соответствующим времени года. На данный момент в Москве преобладают вирусы. Также отмечается увеличение доли вирусов гриппа A(H3N2).

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией в России. По данным ведомства, заболеваемость менингитом сосредоточена в нескольких регионах страны. Там принимаются профилактические меры.