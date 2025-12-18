Не уснувшие из-за аномальной погоды ежи атаковали подмосковные помойки

В Подмосковье ежи не смогли заснуть из-за аномального тепла и отправились в СНТ

Ежи в Подмосковье не смогли заснуть из-за аномально теплой декабрьской погоды, сообщает «МК».

Жители Садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) начали встречать ежей возле помоек — животные отправляются туда из-за голода. Им следовало впасть в спячку еще в ноябре.

По словам зоолога Евгения Абизова, животные не могут уснуть, пока на земле нет устойчивого снежного покрова и стабильных отрицательных температур. Биоритмы ежей восстановятся с приходом настоящей зимы. Специалист подчеркнул, что бессонница не вредит организму этих животных, их беспокоит только голод. Ежи являются хищниками и им не хватает кормовой базы — насекомых.

