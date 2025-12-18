Реклама

12:47, 18 декабря 2025Экономика

Не уснувшие из-за аномальной погоды ежи атаковали подмосковные помойки

В Подмосковье ежи не смогли заснуть из-за аномального тепла и отправились в СНТ
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ежи в Подмосковье не смогли заснуть из-за аномально теплой декабрьской погоды, сообщает «МК».

Жители Садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) начали встречать ежей возле помоек — животные отправляются туда из-за голода. Им следовало впасть в спячку еще в ноябре.

По словам зоолога Евгения Абизова, животные не могут уснуть, пока на земле нет устойчивого снежного покрова и стабильных отрицательных температур. Биоритмы ежей восстановятся с приходом настоящей зимы. Специалист подчеркнул, что бессонница не вредит организму этих животных, их беспокоит только голод. Ежи являются хищниками и им не хватает кормовой базы — насекомых.

Ранее сообщалось, что осы «разозлились» из-за аномально теплой погоды и начали нападать на россиян в Центральной России и южных регионах.

