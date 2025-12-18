В России предрекли падение цен на один вид жилья

Экономист Надоршин: Новостройки могут подешеветь в 2026 году

Цены на жилье в российских новостройках пойдут вниз. Об этом порталу Ura.ru заявил главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

По прогнозам специалиста, первичная недвижимость подешевеет в 2026 году. Надоршин ожидает, что уже в ближайшие месяцы спрос на ипотеку снизится, что даст скорректировать цены на новые квартиры. Ипотечный пузырь, как пояснил экономист, возник в результате избыточного стимулирования, которое в свою очередь позволило разгуляться спекулянтам. «Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой», — прокомментировал Надоршин.

Ранее аналитики подсчитали ценовой разрыв между новостройками и вторичной недвижимостью. Согласно данным сервиса ЦИАН, строящиеся квартиры теперь дороже готовых на 27 процентов. При этом полгода назад разница составляла 23 процента, а год назад — 20 процентов. Сильнее всего цены различаются в Севастополе, Барнауле и Набережных Челнах.