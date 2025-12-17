Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 17 декабря 2025Экономика

Подсчитана разница в цене между новостройками и «вторичкой»

ЦИАН: Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 27 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в крупных городах России достиг 27 процентов. За год показатель вырос на семь процентных пунктов, подсчитали аналитики ЦИАН, пишут РИА Новости.

Строящиеся квартиры теперь более чем на четверть дороже готовых. При этом полгода назад разница была меньше и достигала 23 процентов, а год назад — 20 процентов. «"Первичка" дорожает быстрее "вторички". За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14 процентов, а "квадрат" на вторичном рынке — на 8 процентов», — рассказали аналитики.

Сильнее всего — на 33 процентных пункта — увеличился разрыв между новостройками и готовым жильем в Севастополе (до 35 процентов), Барнауле (до 52 процентов) и Набережных Челнах (52 процента). «Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти — там новостройки дороже на 50-61 процент», — добавили специалисты.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новостроек. По прогнозам экспертов, цены на строящееся жилье вырастут на 13-15 процентов в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В США в словах Путина об «Орешнике» увидели сигнал для союзников Украины

    Победитель популярного шоу упал и разбил голову

    Кардиолог перечислил правила измерения давления

    Турист пошел в бар с местными женщинами во время отдыха в Египте и получил ножом в живот

    Стало известно о желании Турции отказаться от российских С-400

    Анастасия Ивлеева попыталась надеть старые джинсы и раскрыла свой вес

    Премьер Италии предложила изъять активы России в других странах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok