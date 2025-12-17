Подсчитана разница в цене между новостройками и «вторичкой»

ЦИАН: Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 27 %

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в крупных городах России достиг 27 процентов. За год показатель вырос на семь процентных пунктов, подсчитали аналитики ЦИАН, пишут РИА Новости.

Строящиеся квартиры теперь более чем на четверть дороже готовых. При этом полгода назад разница была меньше и достигала 23 процентов, а год назад — 20 процентов. «"Первичка" дорожает быстрее "вторички". За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14 процентов, а "квадрат" на вторичном рынке — на 8 процентов», — рассказали аналитики.

Сильнее всего — на 33 процентных пункта — увеличился разрыв между новостройками и готовым жильем в Севастополе (до 35 процентов), Барнауле (до 52 процентов) и Набережных Челнах (52 процента). «Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти — там новостройки дороже на 50-61 процент», — добавили специалисты.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новостроек. По прогнозам экспертов, цены на строящееся жилье вырастут на 13-15 процентов в 2026 году.