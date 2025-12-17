Реклама

Экономика
13:32, 17 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании жилья

Аналитик Попов: Новые квартиры в России подорожают на 13–15 % в 2026 году
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Новые квартиры в России подорожают на 13-15 процентов в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Таким образом, рост цен окажется выше инфляции. Динамику цен связали со снижением числа квартир в продаже. За последние 1,5 года было сдано гораздо меньше новых жилых комплексов, чем раньше. Также увеличилась доля проектов в сегментах «комфорт плюс» и «бизнес», где расценки выше.

При этом вторичное жилье в следующем году подорожает на уровне инфляции, уверен Попов, — на 8-10 процентов. В настоящее время средняя цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников достигает 198 тысяч рублей, а вторичных квартир — 159 тысяч рублей.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» сообщили, что за год вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 5,9 процента.

