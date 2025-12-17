Реклама

Экономика
08:33, 17 декабря 2025Экономика

Цены на вторичку в России изменились

Вторичное жилье в России подорожало на 5,9 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За год вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 5,9 процента. О том, как изменились цены на квартиры, пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Рост квадрата зафиксировали в 64 городах из 70. В среднем стоимость выросла до 124,8 тысячи рублей. Сильнее всего метр подорожал в Курске (плюс 33,3 процента), Ижевске (плюс 18,5 процента) и Перми (плюс 13 процентов). В остальных шести городах цена снизилась, наиболее заметно — в Новокузнецке (минус 4,6 процента), Краснодаре (минус 3,3 процента), Архангельске (минус 2,9 процента).

«Вторичка» также подешевела в Московской области — на 2,7 процента. В то же время в Москве квадрат подорожал на 9,3 процента, до 382,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — на 12 процентов, до 232,6 тысячи рублей.

По словам гендиректора «Мира квартир» Павела Луценко, рост цен на квадратный метр вторичного жилья замедлился вместе с увеличением ключевой ставки после активного роста в предыдущие годы на фоне более доступной ипотеки. «Теперь цены растут по инерции, за счет инфляции, а также догоняя первичку. Спрос теперь воодушевляется лишь тем, что вторичные квартиры на 20 процентов стоят дешевле», — объяснил специалист.

Ранее эксперты по недвижимости дали прогноз по ценам на аренду жилья в России в начале 2026 года. По их словам, ожидать существенного изменения ставок не стоит.

