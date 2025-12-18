Реклама

Силовые структуры
12:40, 18 декабря 2025Силовые структуры

Общение на сайте знакомств обернулось для российской госслужащей потерей миллионов

В Москве «бизнесмен» с сайта знакомств обманул госслужащую на 8 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В Москве 43-летняя госслужащая потеряла почти восемь миллионов рублей, доверившись «бизнесмену» с сайта знакомств. Об этом пишет Baza.

По данным издания, в марте 2024 года женщина познакомилась на сайте с мужчиной по имени Павел, который представился успешным инвестором, живущим за границей.

Мошенник обещал научить женщину инвестировать в драгоценные металлы через специальную платформу. Он познакомил ее с «помощниками», которые открыли ей счет в «сингапурском банке» и «помогали» переводить деньги — сначала 200 тысяч рублей, затем суммы росли.

Женщина даже оплачивала «космические налоги», пока не решила вывести прибыль. Тогда начались отговорки о «технических проблемах». Полиция установила, что все сайты и документы были поддельными, а деньги уходили дропперам. Пятерых получателей средств удалось установить, но их до сих пор не задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные лишили 61-летнюю женщину более 14 миллионов рублей под предлогом замены домофона.

