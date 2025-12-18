Операция по задержанию обслуживающих каналы СБУ связистов в России попала на видео

ФСБ показала задержание 19 связистов СБУ в 12 регионах России

Операция по задержанию 19 обслуживающих каналы спецслужб Украины (СБУ) связистов в 12 регионах России попала на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах показано, как правоохранители заходят в квартиру, кладут всех на пол.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность нелегальных каналов связи в сентябре-октябре в таких регионах, как Ставропольский край, республиках Адыгея и Дагестан, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Санкт-Петербурге, а также в Кемеровской, Владимирской, Московской, Челябинской, Самарской, Рязанской и Иркутской областях.

