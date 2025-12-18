Реклама

12:15, 18 декабря 2025Силовые структуры

В 12 регионах России раскрыли обслуживающих каналы связи Украины связистов

ФСБ поймала 19 человек в 12 регионах России за обслуживание каналов связи СБУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В 12 регионах России ФСБ задержала 19 человек, обслуживающих каналы связи спецслужб Украины, которые использовались для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, ФСБ пресекли деятельность нелегальных каналов связи в сентябре — октябре в таких регионах, как Ставропольский край, республиках Адыгее и Дагестане, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Санкт-Петербурге, а также в Кемероской, Владимирской, Московской, Челябинской, Самарской, Рязанской и Иркутской областях.

Задержанные были причастны к организации незаконной деятельности sim-боксов. Они занимались пополнением балансов использовавшихся в них sim-карт, а также нелегального распространяли абонентские номера российских операторов связи и незаконно предоставляли услуги по регистрации аккаунтов в интернете.

В отношении них расследуются уголовные дела по вступившим в силу с 1 сентября 2025 года статьям 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции»), 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации»), 274.5 («Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур сорвали теракт, который спецслужбы Украины планировали устроить в людном месте Волгодонска (Ростовская область).

