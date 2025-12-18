Реклама

07:53, 18 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ сорвала теракт в людном месте российского города

ФСБ сорвала теракт в людном месте Волгодонска, задержана студентка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники силовых структур сорвали теракт, который спецслужбы Украины планировали устроить в людном месте Волгодонска (Ростовская область). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Теракт удалось предотвратить, задержав студентку колледжа. Девушка 2009 года рождения должна была передать чиновнику в здании городской администрации рюкзак с бомбой, который она достала из тайника. Внутри находилось самодельной взрывное устройство мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте и с поражающими элементами.

По словам задержанной, около месяца назад ее обманули интернет-мошенники. Вероятно, при передаче рюкзака она могла стать террористкой-смертницей.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся мигрантами в колонии Ростовской области.

    Обсудить
