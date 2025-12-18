Определено среднее количество набранных за новогодние праздники килограммов

Диетолог Меллор: В новогодние праздники обычно набирают от 0,4 до 1,2 килограмма

Диетолог Дуэйн Меллор назвал среднее количество килограммов, которое набирает человек за новогодние праздники. Мнение специалиста приводит Daily Mail.

По словам Меллора, долгое время считалось, что потребление дополнительных 3,5 тысячи килокалорий приводит к увеличению веса примерно на полкилограмма. Однако это правило работает далеко не всегда. «Насколько легко человек набирает вес, зависит от целого ряда факторов: пола, размера тела, мышечной массы, возраста и уровня физической активности», — отметил диетолог.

Специалист уточнил, что на скорость прибавки веса также влияет генетическая предрасположенность, работа щитовидной железы и изначальный вес человека. Стройные люди с начала декабря до середины января обычно набирают от 400 граммов до 1,2 килограмма, но у людей с лишним весом наблюдается совершенно иная картина. За этот же период они могут поправиться на шесть килограммов, а могут и значительно похудеть.

Меллор добавил, что важно помнить, что в большинстве случаев вес, набранный в новогодние праздники, полностью уходит через несколько недель после возвращения к обычному режиму.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова рассказала об идеальном меню для новогоднего застолья. По ее мнению, начинать трапезу лучше с легких закусок и овощей, а салаты с майонезом оставить на потом.