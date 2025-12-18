Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:46, 18 декабря 2025Наука и техника

Отвлекающий «дрон-невидимку» запатентовали в России

Предприятие «Молния» запатентовало новый малозаметный дрон
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предприятие «Молния» запатентовало малозаметный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), входящий в состав наземного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дрон — одноразового применения наземного старта с боевым снаряжением. Он имеет возможность поражения широкой номенклатуры объектов. Среди них — цели известного типа: с известными координатами, в заданном районе, на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, подчеркивается, что БПЛА спроектирован с использованием стелс-технологий. В частности, трапециевидный граненый фюзеляж, S-образный верхний воздухозаборник, высокорасположенное стреловидное крыло, а также применение радиопрозрачных материалов в конструкции существенно уменьшают его эффективную радиолокационную отражающую поверхность.

Ранее стало известно, что в приграничье России создали закрытую радиосеть протяженностью 700 километров, используемую для отражения атак Вооруженных сил Украины,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok