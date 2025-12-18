Отвлекающий «дрон-невидимку» запатентовали в России

Предприятие «Молния» запатентовало новый малозаметный дрон

Предприятие «Молния» запатентовало малозаметный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), входящий в состав наземного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дрон — одноразового применения наземного старта с боевым снаряжением. Он имеет возможность поражения широкой номенклатуры объектов. Среди них — цели известного типа: с известными координатами, в заданном районе, на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, подчеркивается, что БПЛА спроектирован с использованием стелс-технологий. В частности, трапециевидный граненый фюзеляж, S-образный верхний воздухозаборник, высокорасположенное стреловидное крыло, а также применение радиопрозрачных материалов в конструкции существенно уменьшают его эффективную радиолокационную отражающую поверхность.

