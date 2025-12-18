Предсказан ход новой встречи США и России по Украине

Политолог Дудаков: США не добьются серьезного успеха на переговорах с Россией

США на очередном раунде переговоров с Россией по украинскому урегулированию будут говорить о прошедших переговорах с Украиной и Европой, но вряд ли американцы смогут добиться серьезного прорыва в разрешении кризиса, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Да, в ближайшее время может пройти новый раунд переговоров между российской делегацией и американской в Майями. Думаю, что основные ожидания будут состоять в том, что США и представители их делегаций, в частности [cпециальный посланник президента США] Стив Уиткофф и [зять президента США] Джаред Кушнер, будут уже отчитываться перед нашей делегацией о том, как у них прошли переговоры с Европой и Украиной», — сказал Дудаков.

Он отметил, что у США на данном этапе серьезные проблемы с тем, чтобы убедить Европу и Украину пойти на серьезные уступки в рамках украинского кризиса. По его мнению, позиция американцев не выглядит особенно прочной.

«Сложно, конечно, говорит о том, что на предстоящей встрече США смогут добиться серьезного для себя прорыва, потому что если не удалось с Европой и Украиной, то, очевидно, не получится и с нами. Нам важно, чтобы США проявили инициативу и смогли всех своих союзников заставить занять реалистичную позицию», — отметил Дудаков.

17 декабря газета Politico писала о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.