Премьер Бельгии связал поддержку кредита Украине с памятью о коммунизме

Премьер Бельгии де Вевер назвал коммунизм причиной поддержки кредита Украине

Поддержка «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных российских активов со стороны ряда стран связана с их коммунистическим прошлым. Об этом в разговоре с Politico заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация это сделать», — сказал политик. Он подчеркнул, что это не упрек, а объяснение позиции таких стран, как Германия, Польша, государств Балтии и Скандинавии.

По словам главы правительства Бельгии, эти страны сформировали влиятельный блок, чье мнение склонна учитывать Еврокомиссия. Де Вевер отметил, что теперь главный вопрос заключается в том, какую окончательную позицию займет Европа в целом по этому вопросу.

Ранее де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право. Он подчеркнул, что такого не было даже во время Второй мировой войны. Политик добавил, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверия текста по гарантиям по российским активам.