13:46, 18 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба «Человека-паука» с заседания по делу Долиной

В Москве суд отправил «Человека-паука» с заседания по делу Долиной в изолятор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Пресненский суд Москвы отправил в изолятор мужчину, нарядившегося в костюм «Человека-паука» и приехавшего в Верховный суд России на заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под арестом 15 суток. Вместе с ним арестовали и его товарища. Их признали виновными в совершении административного правонарушения.

16 декабря мужчина в костюме «Человека-паука» прибыл на заседание с плакатом, на котором была изображена певица, а также надпись «лох-лото». Вскоре мужчину задержали.

Ранее Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной.

