Силовые структуры
16:13, 16 декабря 2025Силовые структуры

На заседание по делу Долиной приехал «Человек-паук»

Мужчина в костюме Человека-паука приехал на заседание по делу Долиной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Мужчина в костюме Человека-паука приехал на заседание по жалобе Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

С собой мужчина взял плакат с изображением певицы и надписью «лох-лото». Вскоре мужчину задержали, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде России началось рассмотрение жалобы Лурье. Она прибыла на заседание, Долина не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

