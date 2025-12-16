На заседание по делу Долиной приехал «Человек-паук»

Мужчина в костюме Человека-паука приехал на заседание по делу Долиной

Мужчина в костюме Человека-паука приехал на заседание по жалобе Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

С собой мужчина взял плакат с изображением певицы и надписью «лох-лото». Вскоре мужчину задержали, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде России началось рассмотрение жалобы Лурье. Она прибыла на заседание, Долина не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.