15:38, 18 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин готовился пустить поезда под откос

В Смоленске осудили мужчину за диверсию на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Смоленске осудили мужчину за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году мужчина связался с представителем признанной в России террористической организации и согласился на нее работать. Ему поручили забрать из тайника устройство для спуска поездов с рельсов. За выполнение задания ему пообещали выезд за границу.

При попытке установить устройство на железнодорожном полотне он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержанный полностью признался в своих намерениях. Он рассказал, что является противником специальной военной операции (СВО), а также руководствовался идеологическими мотивами.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попали под следствие.

