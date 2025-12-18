Россиянин готовился пустить поезда под откос

В Смоленске осудили мужчину за диверсию на железной дороге

В Смоленске осудили мужчину за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году мужчина связался с представителем признанной в России террористической организации и согласился на нее работать. Ему поручили забрать из тайника устройство для спуска поездов с рельсов. За выполнение задания ему пообещали выезд за границу.

При попытке установить устройство на железнодорожном полотне он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержанный полностью признался в своих намерениях. Он рассказал, что является противником специальной военной операции (СВО), а также руководствовался идеологическими мотивами.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

