10:08, 18 декабря 2025Силовые структуры

Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

В Алтайском крае арестовали подростка с товарищем за диверсию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае арестовали подростка с товарищем за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статье 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре этого года 15-летний подросток в одном из мессенджеров нашел объявление с работой для несовершеннолетних и оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил за вознаграждение совершить поджог вышки сотовой связи. Школьник поделился этим предложение со своим 19-летним знакомым.

В начале декабря по указанию куратора они подожги оборудование.

Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками МВД оперативно установили и задержали подозреваемых. По ходатайству следователя суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста, а 19-летнему парню заключение под стражу.

Ведутся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что следивший за поездами россиянин попал под следствие.

