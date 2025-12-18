Реклама

Силовые структуры
09:26, 18 декабря 2025

Следивший за поездами россиянин попал под следствие

В Челябинской области задержали мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

По данным ведомства, 46-летний местный житель через интернет установил конфиденциальные отношения с представителем запрещенного в РФ украинского военизированного формирования с целью нанесения ущерба безопасности России. Он занимался сбором разведывательных данных об объектах транспортной инфраструктуры региона. Также он должен был получить сведения о передвижении военных эшелонов по территории области.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Фигурант задержан. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пересылка фотографий иностранцам обернулась для россиянки госизменой.

