Пересылка фотографий иностранцам обернулась для россиянки госизменой

В Белгородской области суд арестовал женщину за передачу ВСУ данных о ВС РФ

В Белгородской области суд арестовал местную жительницу за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет ТАСС.

Женщина проходит обвиняемой по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в декабре 2023 года женщина по собственной инициативе начала сотрудничать с представителями Службы безопасности Украины. Она передавала им географические координаты и фотографии местности с местонахождением одного из подразделений Вооруженных сил России.

