Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 15 декабря 2025Силовые структуры

Пересылка фотографий иностранцам обернулась для россиянки госизменой

В Белгородской области суд арестовал женщину за передачу ВСУ данных о ВС РФ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Белгородской области суд арестовал местную жительницу за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет ТАСС.

Женщина проходит обвиняемой по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в декабре 2023 года женщина по собственной инициативе начала сотрудничать с представителями Службы безопасности Украины. Она передавала им географические координаты и фотографии местности с местонахождением одного из подразделений Вооруженных сил России.

Ранее в Рязани областной суд приговорил жителя Московской области к 15 годам лишения свободы за проведенные им операции с криптокошельком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    В российской многоэтажке рухнул лифт с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok