Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 9 декабря 2025Силовые структуры

Обвиняемый в госизмене российский криптовалютчик узнал свой приговор

В Рязани суд приговорил мужчину к 15 годам за перевод денег на криптокошелек СБУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Рязани областной суд приговорил жителя Московской области к 15 годам лишения свободы из-за проведенных им операций с криптокошельком. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, осужденный в 2022 году при помощи телефона дважды сделал перевод на криптовалютный кошелек военизированного формирования, которое было создано под контролем украинской разведки.

Его телефон и переведенные деньги были конфискованы в доход государства.

Ранее сообщалось, что ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Власти уточнили место крушения самого большого в мире турбовинтового самолета под Иваново

    Гоблин высказался о деле Долиной

    Вашингтону дали совет по украинскому конфликту

    Казахстан обсудили с Украиной повреждения КТК дронами ВСУ

    Россия выкупила почти все грузинские яблоки

    Обвиняемый в госизмене российский криптовалютчик узнал свой приговор

    Избитая участница СВО добилась возбуждения уголовного дела

    Туры на Новый год подорожали для россиян в полтора раза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok