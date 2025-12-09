Обвиняемый в госизмене российский криптовалютчик узнал свой приговор

В Рязани суд приговорил мужчину к 15 годам за перевод денег на криптокошелек СБУ

В Рязани областной суд приговорил жителя Московской области к 15 годам лишения свободы из-за проведенных им операций с криптокошельком. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, осужденный в 2022 году при помощи телефона дважды сделал перевод на криптовалютный кошелек военизированного формирования, которое было создано под контролем украинской разведки.

Его телефон и переведенные деньги были конфискованы в доход государства.

Ранее сообщалось, что ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ.