Криптовалютчик ВСУ из российского региона попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания жителя Тульской области за переводы ВСУ

ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в квартиру, мужчине в майке надевают наручники и выводят. На допросе он говорит, что делал переводы ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, россиянин отправлял деньги в криптовалюте. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.