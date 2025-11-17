Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 17 ноября 2025Силовые структуры

Криптовалютчик ВСУ из российского региона попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания жителя Тульской области за переводы ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в квартиру, мужчине в майке надевают наручники и выводят. На допросе он говорит, что делал переводы ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, россиянин отправлял деньги в криптовалюте. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

    В комитете Госдумы по обороне ответили на заявление о сроках начала войны НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости