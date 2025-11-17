Россиянин помогал ВСУ криптовалютой

ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ

Сотрудники силовых структур задержали 32-летнего жителя Тульской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Предварительно, туляк перевел криптовалюту вооруженным формированиям Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Суд уже заключил обвиняемого под стражу.

