Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 17 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин помогал ВСУ криптовалютой

ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали 32-летнего жителя Тульской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Предварительно, туляк перевел криптовалюту вооруженным формированиям Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Суд уже заключил обвиняемого под стражу.

Ранее в Новосибирской области ФСБ задержала семейную пару, которая организовала незаконный бизнес по легализации мигрантов в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

    В МИД отреагировали на заявление Писториуса о войне с Россией

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости