Россиянин помогал ВСУ криптовалютой

Сотрудники силовых структур задержали 32-летнего жителя Тульской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Предварительно, туляк перевел криптовалюту вооруженным формированиям Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Суд уже заключил обвиняемого под стражу.
Ранее в Новосибирской области ФСБ задержала семейную пару, которая организовала незаконный бизнес по легализации мигрантов в России.