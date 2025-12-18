Россиянин снимал для спецслужб Украины режимное предприятие и попался ФСБ

ФСБ задержала россиянина, снимавшего режимный объект в Ижевске для Украины

Россиянина задержали за фото и видеосъемку режимного предприятия Ижевска. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина снимал системы защиты территории одного из режимных предприятий города по заданию спецслужб Украины. Особенно заказчиков интересовало месторасположение постов охраны и КПП. После задержания выяснилось, что по завершении испытания мужчина должен был отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя КБР, приехавшего с Украины для совершения диверсии.