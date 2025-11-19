Силовые структуры
11:10, 19 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто тайное поручение вернувшегося на родину россиянина

ФСБ задержала жителя КБР, приехавшего с Украины для совершения диверсии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Жителя Кабардино-Балкарии, вернувшегося на родину с Украины, задержали по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении ФСБ России.

Оперативники узнали, что 34-летний мужчина на территории Украины установил контакт со спецслужбой этой страны, которая дала ему задание. Он вернулся в республику для подготовки и совершения диверсии, но его тайное поручение было раскрыто российскими спецслужбами.

Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям: госизмена, незаконный оборот оружия и приготовление к диверсии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о государственной измене по фамилии Гой.

