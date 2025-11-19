Россиянина по фамилии Гой отправили в СИЗО по делу о госизмене

Мещанский районный суд отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене по фамилии Гой

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о государственной измене по фамилии Гой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную картотеку столичных судов.

Согласно материалам дела, россиянину Гой В.И избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению по ст. 275 (Государственная измена) УК РФ. При этом гражданин с аналогичными инициалами ранее несколько раз был арестован по административной статье о мелком хулиганстве.

Ранее Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.