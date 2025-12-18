Реклама

19:58, 18 декабря 2025Силовые структуры

Российский автодилер лишился 80 миллионов рублей из-за машин под заказ

В Москве суд конфисковал у автодилера Коротких 8 машин и 81 млн рублей за аферу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Останкинский суд Москвы приговорил к 14,5 года лишения свободы бывшего автодилера 32-летнего Ярослава Коротких, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

У осужденного конфискованы в доход государства восемь автомобилей EXEED Cherry, Ford F150, Ford Mustang, Mercedes-Benz E200D, Land Rover Range Rover Sport, а также свыше 80 миллионов рублей.

Суд установил, что Коротких, являясь гендиректором фирмы «МосАвтоДилер», в июне 2022 года с сообщниками похитили денежные средства граждан под предлогом поставки автомобилей под заказ из-за рубежа. Клиентов они находили по объявлению в интернете. От автомошенников пострадали 106 человек, которые перечислили им 315 миллионов рублей.

Эксперты предупредили, что в 2026 году случаи мошенничества по «бабушкиной схеме» при продаже автомобилей в России могут вырасти на 50-70 процентов.

