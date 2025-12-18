Реклама

00:29, 18 декабря 2025Россия

Российский боец перехватил БПЛА «Баба-Яга»

«РВ»: Российский боец похитил БПЛА «Баба-Яга»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский боец похитил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба-Яга» и перенес его в расположение своей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Боец 103 полка 150 дивизии в ходе наступательной операции у Константиновки утащил вражеский тяжелый дрон-бомбардировщик и доставил его в свое расположение», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий с позывным Гуантанамо заявил, что российский FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотных летательных аппаратов. Ориентировочно один «Бумеранг» может совершить 30-40 вылетов.

