Российский боец перехватил БПЛА «Баба-Яга»

«РВ»: Российский боец похитил БПЛА «Баба-Яга»

Российский боец похитил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба-Яга» и перенес его в расположение своей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Боец 103 полка 150 дивизии в ходе наступательной операции у Константиновки утащил вражеский тяжелый дрон-бомбардировщик и доставил его в свое расположение», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий с позывным Гуантанамо заявил, что российский FPV-дрон «Бумеранг» может заменить десять обычных беспилотных летательных аппаратов. Ориентировочно один «Бумеранг» может совершить 30-40 вылетов.

