Бывший СССР
17:55, 18 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели украинского экипажа вертолета Ми-24

Экипаж Ми-24 ВСУ погиб во время выполнения боевого задания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Экипаж вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила 12-я бригада армейской авиации украинской армии, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что их истребитель Су-27 был сбит Российской армией. Инцидент произошел «на восточном направлении» боевых действий.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили авиабазу ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. На авиабазе базировались тактические бомбардировщики Су-24.

