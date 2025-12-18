Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 18 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о новой встрече Умерова с представителями США

Стефанишина: Умеров и Гнатов проведут встречу с представителями США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов проведут встречу с представителями президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

«Во Флориду прибудут Умеров и Гнатов для работы с американской делегацией», — заявила дипломат.

Она добавила, что встреча пройдет с 18 по 19 декабря.

Последние переговоры в начале декабря между Украиной и США, где также присутствовал Умеров со стороны Киева и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зашли в тупик. Сообщалось, что проблемным стал именно территориальный вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    В Кремле назвали G7 отжившим и деградирующим форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok