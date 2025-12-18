Bild: Мерц готов использовать активы РФ для удовлетворения требований Бельгии

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов использовать замороженные в ФРГ российские активы для удовлетворения требований Бельгии. Об этих планах стало известно газете Bild.

Основная часть средств заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия требует, чтобы все страны Евросоюза, заморозившие активы, участвовали в схеме финансирования Украины.

Руководство ЕС хочет предоставить Киеву репарационный кредит за счет российских средств, находящихся в Европе. Мерц готов передать активы, находящиеся в немецкой юрисдикции, для поддержки Украины, тем самым выполнив требование Бельгии. В ФРГ хранится несколько миллионов евро, точная сумма не разглашается.

Ранее Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что намерен добиваться принятия решения о передаче замороженных российских активов Киеву в Брюсселе. Это вызвало критику со стороны сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы, по словам которого, одно намерение канцлера уже «подливает масла в огонь войны».